В реках ВКО выявлено повышенное содержание цинка и марганца
В марте в Ульбе цинк превысил ПДК более, чем в 140 раз, концентрация этого вещества зашкаливала и в других водоемах области, передает региональный портал
В марте в Ульбе цинк превысил ПДК более, чем в 140 раз, концентрация этого вещества зашкаливала и в других водоемах области, передает региональный портал
В Казгидромете подвели итоги мониторинга качества поверхностных вод. За прошедший месяц одну из крупных рек Восточного Казахстана — Ульбу — отнесли к категории «чрезвычайного уровня загрязнения».
В прошлом месяце в Ульбе (в районе Риддера) зафиксирован 1 случай экстремально высокого загрязнения и 2 — высокого загрязнения воды. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Министерства энергетики РК. Так, в пробах воды, взятых Казгидрометом 1 марта, цинк превысил ПДК в 140,5 раза. В этот же день марганец в пробе воды из Ульбы превысил ПДК в 51,5 раза.
Кроме того, повышенное содержание марганца и цинка обнаружено в некоторых пробах воды из Брексы, Глубочанки и Красноярки.