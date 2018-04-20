В реках ВКО выявлено повышенное содержание цинка и марганца

В прошлом месяце в Ульбе (в районе Риддера) зафиксирован 1 случай экстремально высокого загрязнения и 2 — высокого загрязнения воды. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Министерства энергетики РК. Так, в пробах воды, взятых Казгидрометом 1 марта, цинк превысил ПДК в 140,5 раза. В этот же день марганец в пробе воды из Ульбы превысил ПДК в 51,5 раза.