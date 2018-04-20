В Дурлештах минувшей ночью произошел пожар в жилом доме
Пожар тушили минувшей ночью в столичных Дурлештах. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома после 23 часов.
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Пожар тушили минувшей ночью в столичных Дурлештах. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома после 23 часов.
Как полагают соседи, которых разбудил дым в их жилищах, причиной возгорания могла быть не потушенная сигарета.
«Соседка курит и пьет. В
«Мы проснулись от того, что задыхались от дыма…»
На место прибыли две пожарные машины. Причины возгорания выясняются.
38-летнюю хозяйку квартиры, где начался пожар, госпитализированы с ожогами третьей степени. Ее состояние стабильно.
С начала этого года в нашей стране зарегистрировано более 500 пожаров.