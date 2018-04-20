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07:26 (мск), источник: Publika.md

В Дурлештах минувшей ночью произошел пожар в жилом доме

Пожар тушили минувшей ночью в столичных Дурлештах. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома после 23 часов.

Источник: Publika.md

Как полагают соседи, которых разбудил дым в их жилищах, причиной возгорания могла быть не потушенная сигарета.

«Соседка курит и пьет. В какой-то момент я почувствовал дым в доме. Вышел и увидел пожар».

«Мы проснулись от того, что задыхались от дыма…»

На место прибыли две пожарные машины. Причины возгорания выясняются.

38-летнюю хозяйку квартиры, где начался пожар, госпитализированы с ожогами третьей степени. Ее состояние стабильно.

С начала этого года в нашей стране зарегистрировано более 500 пожаров.

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