В Дурлештах минувшей ночью произошел пожар в жилом доме

Как полагают соседи, которых разбудил дым в их жилищах, причиной возгорания могла быть не потушенная сигарета.



«Соседка курит и пьет. В какой-то момент я почувствовал дым в доме. Вышел и увидел пожар».



«Мы проснулись от того, что задыхались от дыма…»



На место прибыли две пожарные машины. Причины возгорания выясняются.



38-летнюю хозяйку квартиры, где начался пожар, госпитализированы с ожогами третьей степени. Ее состояние стабильно.



С начала этого года в нашей стране зарегистрировано более 500 пожаров.