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08:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Паводки в Иркутской области: 36 участков затопило в селе Биликтуй

Последствия стихии устраняют сотрудники МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Река Биликтуйка разлилась в Иркутской области. В зоне подтопления оказалось село Биликтуй в Усольском районе. Водой залиты 36 участков, ее уровень колеблется в районе 15−20 сантиметров. С последствиями паводка сейчас борются сотрудники МЧС.

— На создании дамбы путем отсыпки песчано-гравийной смесью и обустройстве водоотводного канала работает фронтальные погрузчики и другая тяжелая техника муниципального образования, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. — На случай ухудшения ситуации подготовлен пункт временного размещения вместимостью 125 человек. В настоящий момент эвакуации населения не требуется.

Мониторинг обстановки проводится с помощью беспилотников МЧС. Спасатели совместно с представителями администрации обошли дома, где проживают пенсионеры и инвалиды, чтобы оказать необходимую помощь.

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