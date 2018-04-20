Паводки в Иркутской области: 36 участков затопило в селе Биликтуй
Последствия стихии устраняют сотрудники МЧС.
Последствия стихии устраняют сотрудники МЧС.
Река Биликтуйка разлилась в Иркутской области. В зоне подтопления оказалось село Биликтуй в Усольском районе. Водой залиты 36 участков, ее уровень колеблется в районе 15−20 сантиметров. С последствиями паводка сейчас борются сотрудники МЧС.
— На создании дамбы путем отсыпки
Мониторинг обстановки проводится с помощью беспилотников МЧС. Спасатели совместно с представителями администрации обошли дома, где проживают пенсионеры и инвалиды, чтобы оказать необходимую помощь.