Паводки в Иркутской области: 36 участков затопило в селе Биликтуй

Источник: Комсомольская правда

Река Биликтуйка разлилась в Иркутской области. В зоне подтопления оказалось село Биликтуй в Усольском районе. Водой залиты 36 участков, ее уровень колеблется в районе 15−20 сантиметров. С последствиями паводка сейчас борются сотрудники МЧС.

— На создании дамбы путем отсыпки песчано-гравийной смесью и обустройстве водоотводного канала работает фронтальные погрузчики и другая тяжелая техника муниципального образования, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. — На случай ухудшения ситуации подготовлен пункт временного размещения вместимостью 125 человек. В настоящий момент эвакуации населения не требуется.