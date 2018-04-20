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09:18 (мск), источник: Вести Приморье

В Дальнегорске пожарные ликвидировала пять палов сухой растительности

19 апреля в Дальнегорском городском округе пожарные пять раз выезжали на ликвидацию палов сухой растительности, ликвидировано горение на общей площади более 1000 кв. метров.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС. Кроме того, в этот же день, пожарные 37 пожарной части совместно с представителями администрации Дальнегорского городского округа и лесоохраны отработали взаимодействие по тушению природных пожаров и палов.

Были привлечены 10 человек и 3 единицы техники.

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