В Дальнегорске пожарные ликвидировала пять палов сухой растительности

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС. Кроме того, в этот же день, пожарные 37 пожарной части совместно с представителями администрации Дальнегорского городского округа и лесоохраны отработали взаимодействие по тушению природных пожаров и палов.