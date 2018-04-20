В Дальнегорске пожарные ликвидировала пять палов сухой растительности
19 апреля в Дальнегорском городском округе пожарные пять раз выезжали на ликвидацию палов сухой растительности, ликвидировано горение на общей площади более 1000 кв. метров.
19 апреля в Дальнегорском городском округе пожарные пять раз выезжали на ликвидацию палов сухой растительности, ликвидировано горение на общей площади более 1000 кв. метров.
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Были привлечены 10 человек и 3 единицы техники.