Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Провал шведского журналиста в эфире: Симоньян ответила за РФ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Власти отреагировали на слова Трампа о схватке с русскими в Сирии
Новая российская ракета поражает воображение
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Родригеса не остановил бы и сам Сатана: ЦСКА повел в серии 2-0
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Игорь Верник окунул Аглаю Тарасову лицом в именинный торт
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
08:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Руководитель компании в Перми не платила зарплату 63 работникам

ПЕРМЬ, 20 апреля, ФедералПресс. Уголовное дело расследовалось СУ СКР по Пермскому краю.

С декабря 2016 года до августа 2017 года руководитель компании в Свердловском районе Перми при наличии финансовой возможности не выплачивала заработную плату 63 работникам, направляя деньги на производство и другие цели.

В общей сложности предприниматель не выплатила своим работникам более 1,3 млн рублей. В ходе следствия задолженность полностью была погашена.

Суд приговорил виновную к штрафу в 180 тысяч рублей.

Все новости региона
Крутое пике для Цыденова. В Бурятии началась затяжная электоральная гонка
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Бюджетные туры: как сэкономить на отпуске при колебаниях рубля
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Бизнесмена заподозрили в хищении 2,6 млрд рублей у банка
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь