Руководитель компании в Перми не платила зарплату 63 работникам
ПЕРМЬ, 20 апреля, ФедералПресс. Уголовное дело расследовалось СУ СКР по Пермскому краю.
ПЕРМЬ, 20 апреля, ФедералПресс. Уголовное дело расследовалось СУ СКР по Пермскому краю.
С декабря 2016 года до августа 2017 года руководитель компании в Свердловском районе Перми при наличии финансовой возможности не выплачивала заработную плату 63 работникам, направляя деньги на производство и другие цели.
В общей сложности предприниматель не выплатила своим работникам более 1,3 млн рублей. В ходе следствия задолженность полностью была погашена.
Суд приговорил виновную к штрафу в 180 тысяч рублей.