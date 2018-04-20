Красноярский контрактник купил в переходе наркотики и через несколько часов попался полиции
Ближайшие год и девять месяцев он проведет в исправительной колонии общего режима.
Ближайшие год и девять месяцев он проведет в исправительной колонии общего режима.
Бывшего красноярского военнослужащего приговорили к 1 году и 9 месяцам исправительной колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение наркотика. Преступление он совершил в декабре 2017 года, когда проходил военную службу по контракту.
Как рассказали в
В профилактических целях судили его в расположении воинской части в присутствии личного состава. Сразу после оглашения приговора парня взяли под стражу.
Продавца наркотиков найти не удалось.