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09:06 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский контрактник купил в переходе наркотики и через несколько часов попался полиции

Ближайшие год и девять месяцев он проведет в исправительной колонии общего режима.

Бывшего красноярского военнослужащего приговорили к 1 году и 9 месяцам исправительной колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение наркотика. Преступление он совершил в декабре 2017 года, когда проходил военную службу по контракту.

Как рассказали в пресс-службе Красноярского гарнизонного военного суда, запрещенные вещества он купил в подземном переходе возле кинотеатра (вероятно, речь идет о кинотеатре «Луч»). Наркотик, вид которого не уточняется, парень хранил при себе и употреблял. Через несколько часов после покупки его задержали полицейские.

В профилактических целях судили его в расположении воинской части в присутствии личного состава. Сразу после оглашения приговора парня взяли под стражу.

Продавца наркотиков найти не удалось.

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