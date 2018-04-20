Самолет Москва — Иркутск совершил вынужденную посадку в Новосибирске

«Самолет по решению экипажа совершил посадку в аэропорту Толмачево в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров в 05.46 (01.46 мск). К месту посадки своевременно были вызваны экипажи скорой помощи из Новосибирска и города Обь. Пассажир госпитализирован», — сообщил собеседник агентства.