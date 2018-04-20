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08:34 (мск), источник: РИА Новости

Самолет Москва — Иркутск совершил вынужденную посадку в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 апр — РИА Новости. Boeing 737−800 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Иркутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе новосибирского международного аэропорта Толмачево.

Источник: РИА "Новости"

«Самолет по решению экипажа совершил посадку в аэропорту Толмачево в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров в 05.46 (01.46 мск). К месту посадки своевременно были вызваны экипажи скорой помощи из Новосибирска и города Обь. Пассажир госпитализирован», — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время самолет вылетел к месту назначения.

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