В Приморье подростки попали под колеса автомобиля на переходе

В Приморье микроавтобус совершил наезд на двух подростков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на newsfokino.

Инцидент произошел в Фокино вечером 19 апреля. Девушка и парень переходили дорогу в районе дома по адресу Постникова, 2, когда водитель на микроавтобусе совершил на них наезд.