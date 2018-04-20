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09:05 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье подростки попали под колеса автомобиля на переходе

Пострадавшие с переломами и ушибами доставлены в больницу.

В Приморье микроавтобус совершил наезд на двух подростков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на newsfokino.

Инцидент произошел в Фокино вечером 19 апреля. Девушка и парень переходили дорогу в районе дома по адресу Постникова, 2, когда водитель на микроавтобусе совершил на них наезд.

В результате происшествия подростки были доставлены в больницу с переломами и ушибами.

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