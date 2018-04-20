Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на желание офицеров ВМС Украины вернутся в Крым
В России построили тягач «Вощина-1»
Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро
Как выглядит типичный английский дом (фото)
На Землю упало нечто странное
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Родригеса не остановил бы и сам Сатана: ЦСКА повел в серии 2-0
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Игорь Верник окунул Аглаю Тарасову лицом в именинный торт
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
08:56 (мск), источник: VN.ru

Экс-директор КБУ Александр Кожин арестован в Бердске

Второе уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя комбината бытовых услуг вчера, 19 апреля. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба СК.

Следствием предварительно установлено, что в период с ноября прошлого года по январь 2018 в Бердске директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» Александр Кожин при пособничестве руководителей организации-потребителя услуг комбината превысил свои должностные полномочия.

Он незаконно и необоснованно «простил» долг коммерческой организации перед МУП «КБУ» в размере свыше 20 миллионов рублей, что причинило колоссальный ущерб не только самому предприятию, но и муниципалитету. Есть информация, что речь идет об ООО «СтройРегионСервис», руководителем которого является депутат местного горсовета Владимир Постников. Материалы, свидетельствующие о преступной деятельности Александра Кожина, предоставлены управлением ФСБ России.

Вчера обвиняемый был задержан: он нарушил подписку о невыезде и активно противодействовал следствию. Оно намерено обратиться с ходатайством в суд об избрании бывшему директору МУП «КБУ» меры пресечения в виде заключения под стражу.

Это уголовное дело будет рассматриваться вместе с первым, возбужденным 27 марта. В этот же день Александр Кожин подал заявление об увольнении по собственному желанию с поста директора МУП КБУ. В первом случае Кожину также инкриминировали злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 286. ч.3 УК РФ). Следствие располагает информацией о пособниках Кожина: это директор ЗАО МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и замдиректора муниципального «СпецАвтоХозяйства» (которое обслуживает свалку) Владимир Оленич.

ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк», по версии следствия, задолжало МУП КБУ более 170 миллионов рублей за холодное водоснабжение. Руководитель этой организации, не желая гасить задолженность, обратился к Кожину с предложением снизить сумму долга до 380 тысяч рублей, то есть в 447 раз.

Подследственные находятся в изоляторе временного содержания. 27 марта был задержан и директор КБУ, однако уже на следующий день выпущен под подписку. 19 апреля его вновь арестовали.

Новым директором Комбината бытовых услуг 2 апреля назначен Владимир Воспанчук. Глава города Евгений Шестернин назвал его кризисным управляющим.

Все новости региона
Министр образования занялся лужей в Бердске
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Бюджетные туры: как сэкономить на отпуске при колебаниях рубля
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Бизнесмена заподозрили в хищении 2,6 млрд рублей у банка
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь