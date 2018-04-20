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08:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В Березниках в закрытой для проживания зоне образовалось воронка

18 апреля в Березниках при производстве маркшейдерского мониторинга на огражденной территории в юго-западной части опасного участка «Панели переходного периода» была обнаружена провальная воронка по ул. Котовского 33.

Об этом сообщается на сайте администрации Березников.

Размеры воронки 4,5 на 7,5 метра, глубина — 3,5 метра. Место обнаружения воронки совпадает с прогнозом, сделанным Горным Институтом УрО РАН и ОАО «Галургия» в 2014 году.

Напомним, мульда сдвижения в данном районе сформировалась в начале 2015 года. Данная зона была закрыта в 2015 году, дома расселены, доступ запрещен. Комплексный мониторинг района «Панели переходного периода» ведется непрерывно с 2006 года.

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