14-летняя девочка вышла из школы в Таразе и пропала
19 апреля в Таразе пропала 14-летняя Яна Шиповская, передает ИА «NewTimes.kz».
19 апреля в Таразе пропала 14-летняя Яна Шиповская, передает ИА «NewTimes.kz».
Сообщение о пропаже девочки появилось в социальных сетях.
Как стало известно, девочка вышла из школы и пропала.
По информации волонтеров, родные пропавшей обратились в полицию по данному факту.
«Рост 150−155 сантиметров, волосы темные, среднего телосложения. Девочка была одета в кардиган, светлую футболку и черные джинсы», — говорится в сообщении.
Всех обладающих