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08:22 (мск), источник: Newtimes.kz

14-летняя девочка вышла из школы в Таразе и пропала

19 апреля в Таразе пропала 14-летняя Яна Шиповская, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Сообщение о пропаже девочки появилось в социальных сетях.

Как стало известно, девочка вышла из школы и пропала.

По информации волонтеров, родные пропавшей обратились в полицию по данному факту.

«Рост 150−155 сантиметров, волосы темные, среднего телосложения. Девочка была одета в кардиган, светлую футболку и черные джинсы», — говорится в сообщении.

Всех обладающих какой-либо информацией о местонахождении девочки просят обращаться, но номерам: +7 707 490 32 28; +7 775 511 17 77.

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