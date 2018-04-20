В Ташкенте у здания ЗАГСа муж зарезал свою жену
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Яшнабадском районе столицы в результате семейной ссоры муж убил свою жену, ударив ножом в грудь, сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Яшнабадском районе столицы в результате семейной ссоры муж убил свою жену, ударив ножом в грудь, сообщает
Трагедия произошла 18 апреля возле здания «ЗАГС Яшнободского района» по улице Мирзо Улугбека. Житель массива Тузель-3 Д. Азизов 1992 года рождения ударил ножом в грудь и живот свою супругу О. Азизову 1993 года рождения.
О. Азизова скончалась в больнице, Д. Азизов задержан. Ведется следствие.