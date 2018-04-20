Житель Владивостока пытался переехать судебного пристава

Во Владивостоке осужден местный житель за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в июле 2017 года на участке проезжей части вблизи дома по Океанскому проспекту, 117.