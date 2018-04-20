Житель Владивостока пытался переехать судебного пристава
И оказался в колонии.
И оказался в колонии.
Во Владивостоке осужден местный житель за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Установлено, что преступление было совершено в июле 2017 года на участке проезжей части вблизи дома по Океанскому проспекту, 117.
Водитель умышленно совершил наезд на представителя власти, чем причинил ему телесные повреждения.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.