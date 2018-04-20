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08:46 (мск), источник: VLADNEWS

Житель Владивостока пытался переехать судебного пристава

И оказался в колонии.

Во Владивостоке осужден местный житель за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в июле 2017 года на участке проезжей части вблизи дома по Океанскому проспекту, 117.

Подсудимый, находясь за рулем автомобиля Toyota Prius, зная, что перед ним находится судебный пристав-исполнитель ОСП по Фрунзенскому району ВГО УФССП по ПК, действия которого были направлены на исполнение постановления судьи о приводе фигуранта в судебный участок, последний применил к должностному лицу насилие.

Водитель умышленно совершил наезд на представителя власти, чем причинил ему телесные повреждения.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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