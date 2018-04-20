В Челябинске пропал молодой человек на дорогой иномарке

31-летний Александр Петрович Лоськов пропал 11 апреля. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно.

Сообщается, что он может находиться в Трехгорном, в Юрюзани, или покинуть пределы этих городов. Александр Лоськов может передвигаться на автомобиле «Лэнд Ровер Дискавери» белого цвета.