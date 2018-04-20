Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на желание офицеров ВМС Украины вернутся в Крым
Что будет, если «закончились права»
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
В Китае создали машину для строительства небоскребов
На Землю упало нечто странное
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Кубок Стэнли: Овечкин и Кузнецов принесли «Вашингтону» победу
Гвен Стефани примерила сетчатое мини-платье
Бритни Спирс исполнила «ковбойский» танец
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Новая российская ракета поражает воображение
Раскрыта крупнейшая мировая афера
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
08:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске пропал молодой человек на дорогой иномарке

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, ФедералПресс. В Челябинской области разыскивают 31-летнего мужчину.

31-летний Александр Петрович Лоськов пропал 11 апреля. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно.

Сообщается, что он может находиться в Трехгорном, в Юрюзани, или покинуть пределы этих городов. Александр Лоськов может передвигаться на автомобиле «Лэнд Ровер Дискавери» белого цвета.

Все новости региона
Крутое пике для Цыденова. В Бурятии началась затяжная электоральная гонка
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Бюджетные туры: как сэкономить на отпуске при колебаниях рубля
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Бизнесмена заподозрили в хищении 2,6 млрд рублей у банка
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь