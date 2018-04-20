В Челябинске мошенники действуют от имени администрации

Под предлогом бесплатной помощи от администрации Челябинска аферисты устанавливали фильтры для очистки воды на кухне, вводили пожилых людей в заблуждение, предлагая подписать договоры об оказании услуг, а затем принуждали к оплате работ по цене в 2 раза дороже среднерыночной. Общий ущерб от действий преступников составил более 90 тысяч рублей.