В Челябинске мошенники действуют от имени администрации
От действий злоумышленников уже пострадали пятеро пенсионеров, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на прокуратуру.
От действий злоумышленников уже пострадали пятеро пенсионеров, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на прокуратуру.
Под предлогом бесплатной помощи от администрации Челябинска аферисты устанавливали фильтры для очистки воды на кухне, вводили пожилых людей в заблуждение, предлагая подписать договоры об оказании услуг, а затем принуждали к оплате работ по цене в 2 раза дороже среднерыночной. Общий ущерб от действий преступников составил более 90 тысяч рублей.