В Перми рецидивист дважды обокрал один и тот же дом

Пермские полицейские задержали 45-летнего безработного, которого подозревают в совершении двух краж из одного дачного домика.

Первый раз рецидивист украл сварочный аппарат и газонокосилку. Похищенные вещи он продал, но этого ему показалось мало.

Он второй раз залез в тот же самый домик. На этот раз «добычей» рецидивиста стали генератор, мотокультиватор и бензопила.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. По факту краж возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.