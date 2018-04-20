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08:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми рецидивист дважды обокрал один и тот же дом

45-летний мужчина задержан, ведется следствие.

Пермские полицейские задержали 45-летнего безработного, которого подозревают в совершении двух краж из одного дачного домика.

Первый раз рецидивист украл сварочный аппарат и газонокосилку. Похищенные вещи он продал, но этого ему показалось мало.

Он второй раз залез в тот же самый домик. На этот раз «добычей» рецидивиста стали генератор, мотокультиватор и бензопила.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. По факту краж возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.

В то же время, в Прикамье полицейский осужден за взятку в виде 20 тонн асфальтовой крошки. По приговору суда он должен заплатить штраф — 750 тысяч рублей. 27-летний инспектор ДПС заметил, что подрядчики, которые ремонтировали дорогу, не выставили дорожные знаки. Сотрудник полиции предложил ремонтникам сделку: ему привозят 20 тонн асфальтовой крошки, а он не составляет протокол об административном правонарушении. Дорожники согласились и на следующий день привезли ее полицейскому.

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