В Перми рецидивист дважды обокрал один и тот же дом
45-летний мужчина задержан, ведется следствие.
45-летний мужчина задержан, ведется следствие.
Пермские полицейские задержали 45-летнего безработного, которого подозревают в совершении двух краж из одного дачного домика.
Первый раз рецидивист украл сварочный аппарат и газонокосилку. Похищенные вещи он продал, но этого ему показалось мало.
Он второй раз залез в тот же самый домик. На этот раз «добычей» рецидивиста стали генератор, мотокультиватор и бензопила.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. По факту краж возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.
В то же время, в Прикамье полицейский осужден за взятку в виде 20 тонн асфальтовой крошки. По приговору суда он должен заплатить штраф — 750 тысяч рублей. 27-летний инспектор ДПС заметил, что подрядчики, которые ремонтировали дорогу, не выставили дорожные знаки. Сотрудник полиции предложил ремонтникам сделку: ему привозят 20 тонн асфальтовой крошки, а он не составляет протокол об административном правонарушении. Дорожники согласились и на следующий день привезли ее полицейскому.