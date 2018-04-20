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08:30 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске женщина получила материнский капитал за несуществующего ребёнка

Омичка похитила свыше 450 тысяч рублей.

В Омске женщина получила материнский капитал за несуществующего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины. Её обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Следствие установило, что в 2015 году женщина передала в отдел ЗАГС Кировского округа заявление о рождении второго ребёнка. При этом она указала, что роды прошли не в больнице. В качестве свидетеля выступил мужчина, который подтвердил сведения злоумышленницы. В результате женщина получила материнский капитал в сумме 453 тысячи рублей.

«В целях возмещения причиненного ущерба представителем Пенсионного фонда РФ заявлен гражданский иск», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска.

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