Воспитатель омского колледжа украла у студента нетбук

В Омске 65-летнюю жительницу будут судить за «Кража с незаконным проникновением в жилище». По версии следствия, женщина работала в Центре развития и воспитания личности Омского промышленно-экономического колледжа. В феврале 2018 года воспитатель во время вечернего обхода в общежитии зашла в комнату к одному из студентов и забрала нетбук стоимостью 5 тысяч рублей.