Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
В России построили тягач «Вощина-1»
Прокуратура разрешила школьникам не носить форму
МИД России ответил на призыв спецпредставителя США по Украине
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Домрачева никогда не жалела о решении не выступать за Россию
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Эксперт: РФ была готова потопить флот США в течение 30 минут
Белый дом назвал условия улучшения отношений с РФ
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
08:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Воспитатель омского колледжа украла у студента нетбук

Чужое имущество пенсионерка сдала в ломбард.

В Омске 65-летнюю жительницу будут судить за «Кража с незаконным проникновением в жилище». По версии следствия, женщина работала в Центре развития и воспитания личности Омского промышленно-экономического колледжа. В феврале 2018 года воспитатель во время вечернего обхода в общежитии зашла в комнату к одному из студентов и забрала нетбук стоимостью 5 тысяч рублей.

— После совершения хищения женщина сдала имущество в ломбард, потратив вырученные денежные средства на личные нужды, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. — Вину в совершении преступления женщина признала и частично возместила причиненный материальный ущерб.

Несмотря на это пенсионерке все же придется ответить за свой поступок. За кражу с незаконным проникновением в жилище омичке грозит реальный срок.

Все новости региона
 Двое моряков "Норда", вырвавшихся из Украины, прилетели в Крым
День бабушек и дедушек в 2018 году: история и традиции праздника
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Бизнесмена заподозрили в хищении 2,6 млрд рублей у банка
Виктория Скрипаль рассказала про собаку и жениха кузины
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь