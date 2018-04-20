Воспитатель омского колледжа украла у студента нетбук
Чужое имущество пенсионерка сдала в ломбард.
Чужое имущество пенсионерка сдала в ломбард.
В Омске 65-летнюю жительницу будут судить за «Кража с незаконным проникновением в жилище». По версии следствия, женщина работала в Центре развития и воспитания личности Омского
— После совершения хищения женщина сдала имущество в ломбард, потратив вырученные денежные средства на личные нужды, — рассказали в
Несмотря на это пенсионерке все же придется ответить за свой поступок. За кражу с незаконным проникновением в жилище омичке грозит реальный срок.