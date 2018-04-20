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10:26 (мск), источник: Водитель Петербурга

Водитель разбил каршеринговый авто о машину дорожных служб на КАД

Авария с участием каршерингового автомобиля и грузовика дорожной службы произошла на внешнем кольце КАД ночью 20 апреля.

Водитель чудом отделался царапиной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Каршеринговый Hyundai Solaris врезался в автомобиль дорожной службы во втором часу ночи, рассказали участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». Столкновение произошло на съезде с внешнего кольца КАД в сторону Красного Села.

«Водитель надул на 0,6 промилле, — утверждает свидетель. — Жив, только царапина на руке. Машина разбита в хлам».

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