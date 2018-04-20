Водитель разбил каршеринговый авто о машину дорожных служб на КАД

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Каршеринговый Hyundai Solaris врезался в автомобиль дорожной службы во втором часу ночи, рассказали участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». Столкновение произошло на съезде с внешнего кольца КАД в сторону Красного Села.