Водитель разбил каршеринговый авто о машину дорожных служб на КАД
Авария с участием каршерингового автомобиля и грузовика дорожной службы произошла на внешнем кольце КАД ночью 20 апреля.
Авария с участием каршерингового автомобиля и грузовика дорожной службы произошла на внешнем кольце КАД ночью 20 апреля.
Водитель чудом отделался царапиной.
Каршеринговый Hyundai Solaris врезался в автомобиль дорожной службы во втором часу ночи, рассказали участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». Столкновение произошло на съезде с внешнего кольца КАД в сторону Красного Села.
«Водитель надул на 0,6 промилле, — утверждает свидетель. — Жив, только царапина на руке. Машина разбита в хлам».