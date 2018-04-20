В Воронежской области на трассе сгорела фура

В 03.43 20 апреля на пульт дежурного спасательной службы Воронежской области поступило сообщение о пожаре на трассе «Дон». Звонивший сообщил, что на 737 километре дороги загорелась фура «Рено». На место ЧП срочно выехали два пожарных отделения в составе шести человек и две машины спецтехники.