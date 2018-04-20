Оцеплено здание департамента юстиции в Алматы
В Алматы полицейские оцепили здание департамента юстиции города, передает Tengrinews.kz. Эту информацию подтвердили в
В Алматы полицейские оцепили здание департамента юстиции города, передает Tengrinews.kz. Эту информацию подтвердили в
«Поступило сообщение о взрывном устройстве в департаменте юстиции Алматы. На место выехали все экстренные службы города», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
В Сети появилось видео оцепления, на кадрах которого видно, как вокруг территории, прилегающей к зданию, работают полицейские, сотрудники противопожарной службы.
Ранее сообщалось о «минировании» рынка «Кенжехан-2» на барахолке. Информация о бомбе не подтвердилась.