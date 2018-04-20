Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После удара по Сирии Макрон выпил и высказался о Путине - СМИ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
Власти отреагировали на слова Трампа о схватке с русскими в Сирии
В России открывается необычный бордель (фото)
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Домрачева никогда не жалела о решении не выступать за Россию
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
08:29 (мск), источник: Tengrinews

Оцеплено здание департамента юстиции в Алматы

В Алматы полицейские оцепили здание департамента юстиции города, передает Tengrinews.kz. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ДВД города.

Источник: Tengrinews

«Поступило сообщение о взрывном устройстве в департаменте юстиции Алматы. На место выехали все экстренные службы города», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

В Сети появилось видео оцепления, на кадрах которого видно, как вокруг территории, прилегающей к зданию, работают полицейские, сотрудники противопожарной службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось о «минировании» рынка «Кенжехан-2» на барахолке. Информация о бомбе не подтвердилась.

Все новости региона
Оцеплено здание департамента юстиции в Алматы
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Бизнесмена заподозрили в хищении 2,6 млрд рублей у банка
Виктория Скрипаль рассказала про собаку и жениха кузины
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь