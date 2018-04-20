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09:19 (мск), источник: Nakanune.ru

На проспекте Ленина в Екатеринбурге огонь уничтожил Mitsubishi Lanсer

Сегодня рано утром в самом центре Екатеринбурга сгорела иномарка.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре на проспекте Ленина поступил в 5 часов 12 минут. На площади в 3 кв.м сгорел моторный отсек и поврежден кузов автомобиля Mitsubishi Lanсer. В тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.

Пожар был потушен в течение трех минут. Причину возгорания теперь будут устанавливать специалисты.

Напомним, недавно на улице Рощинской в Екатеринбурге сгорели сразу три иномарки. Полиция начала проверку.

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