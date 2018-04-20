На проспекте Ленина в Екатеринбурге огонь уничтожил Mitsubishi Lanсer

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре на проспекте Ленина поступил в 5 часов 12 минут. На площади в 3 кв.м сгорел моторный отсек и поврежден кузов автомобиля Mitsubishi Lanсer. В тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.