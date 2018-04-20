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13:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец выдумал поджог своего авто, чтобы никто не узнал о ДТП

31-летний житель Котово в Волгоградской области выдумал поджог и угон своих «Жигулей», чтобы скрыть ДТП, в которое он попал, будучи пьяным.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 12 апреля в полицию обратилась женщина с заявлением о поджоге авто. Выяснилось, что машина принадлежит мужчине, который в свою очередь рассказал правоохранителям, что «Жигули» у него похитили. Полицейские узнали, что на самом деле хозяин авто со своими двумя друзьями накануне распивали спиртное, после чего пьяные виде решили покататься по городу. На одной из улиц он не справился с управлением и врезался в бетонную опору, в результате чего автомобиль загорелся. Приятелям не удалось потушить огонь и они разошлись по домам. Желая уйти от ответственности за вождение в нетрезвом виде, хозяин «Жигулей» сообщил об угоне.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела за ложный донос.

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