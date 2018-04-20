В Волгограде пенсионерка погибла, выпав из окна девятого этажа

Как сообщает «КП-Волгоград», тело несчастной было обнаружено у одного из домов по улице Гражданской в Красноармейском районе. Родственники, ставшие свидетелями трагедии, сразу же вызвали «скорую помощь», однако подоспевшая бригада медиков была бессильна — женщина скончалась на месте происшествия. Врачам оставалось лишь констатировать смерть несчастной.

По словам дочери погибшей, женщина жила одна в квартире, не так давно перенесла инсульт, а в последнее время ее поведение было не совсем адекватным.