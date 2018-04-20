Асфальт провалился на дороге в Челябинске
Специалисты объяснили,
Специалисты объяснили,
У горожан появился повод вспомнить «бородатую» шутку: «Челябинск настолько суровый, что по весне вместе со снегом сходит асфальт». Провал образовался на перекрестке ул. Марченко и ул. Салютной в Тракторозаводском районе. Об этом сообщают очевидцы в группе в соцсети «ВКонтакте».
На фото видно, что внутри ямы лежат дорожные ограждения. Значит, проблемный участок обозначили заранее. Судя по всему, провал со временем расширился, и поэтому ограждения затянуло внутрь.
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