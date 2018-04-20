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09:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Асфальт провалился на дороге в Челябинске

Специалисты объяснили, из-за чего образовалась яма.

У горожан появился повод вспомнить «бородатую» шутку: «Челябинск настолько суровый, что по весне вместе со снегом сходит асфальт». Провал образовался на перекрестке ул. Марченко и ул. Салютной в Тракторозаводском районе. Об этом сообщают очевидцы в группе в соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, что внутри ямы лежат дорожные ограждения. Значит, проблемный участок обозначили заранее. Судя по всему, провал со временем расширился, и поэтому ограждения затянуло внутрь.

— Из-за неисправности коммунальных сетей подмыло грунт, поэтому и образовался провал. Мы оперативно заделаем яму, — сообщили в компании «ЮжУралМост».

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