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09:52 (мск), источник: АиФ Уфа

В столкновении двух иномарок в Башкирии пострадала молодая девушка

27-летнюю пассажирку внедорожника госпитализировали с травмами.

ДТП с пострадавшей произошло днём 19 апреля в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

На перекрёстке улиц Чапаева и Пантелькина 50-летний водитель на Nissan Almera не уступил дорогу DongFeng H30 Cross и столкнулся с ним.

После аварии 27-летнюю пассажирку джипа госпитализировали с травмами.

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