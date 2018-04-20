В столкновении двух иномарок в Башкирии пострадала молодая девушка

ДТП с пострадавшей произошло днём 19 апреля в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

На перекрёстке улиц Чапаева и Пантелькина 50-летний водитель на Nissan Almera не уступил дорогу DongFeng H30 Cross и столкнулся с ним.