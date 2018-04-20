В столкновении двух иномарок в Башкирии пострадала молодая девушка
27-летнюю пассажирку внедорожника госпитализировали с травмами.
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27-летнюю пассажирку внедорожника госпитализировали с травмами.
ДТП с пострадавшей произошло днём 19 апреля в Стерлитамаке, сообщает
На перекрёстке улиц Чапаева и Пантелькина 50-летний водитель на Nissan Almera не уступил дорогу DongFeng H30 Cross и столкнулся с ним.
После аварии 27-летнюю пассажирку джипа госпитализировали с травмами.