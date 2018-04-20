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10:40 (мск), источник: Деловое сообщество

Вандалы испортили фотозону на ростовской набережной

Неизвестные вандалы испортили популярную у ростовчан и гостей города фотозону на ростовской набережной. Об этом рассказали очевидцы в популярном паблике в социальных сетях.

Из стойки, состоящей из буквы «Я», сердечка и слова «Ростов» вырвали букву «О».

Как считают жители донской столицы, отписавшиеся в комментариях под публикацией, популярное место для селфи могли испортить приезжие, захватив букву как сувенир. По их мнению, южная столица может быть не первым городом, который пострадал от рук вандалов.

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Напомним, ростовская набережная была преображена в 2014 году.

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