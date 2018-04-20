Житель Лаишево задержан при попытке ограбления храма Святителя Николая

Накануне вечером на пульт Росгвардии поступила информация о том, что в храме Святого Николая по улице Ленина сработала сигнализация. На месте группа ОВО не обнаружила следов взлома.

Тогда вместе с представителями объекта росгвардейцы вошли внутрь, где обнаружили мужчину, который пытался отверткой вскрыть урну для пожертвований. Он успел взломать пломбу, деньги валялись на полу возле урны.