Житель Лаишево задержан при попытке ограбления храма Святителя Николая
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Житель Лаишево задержан при попытке ограбления храма, сообщает
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Житель Лаишево задержан при попытке ограбления храма, сообщает
Накануне вечером на пульт Росгвардии поступила информация о том, что в храме Святого Николая по улице Ленина сработала сигнализация. На месте группа ОВО не обнаружила следов взлома.
Тогда вместе с представителями объекта росгвардейцы вошли внутрь, где обнаружили мужчину, который пытался отверткой вскрыть урну для пожертвований. Он успел взломать пломбу, деньги валялись на полу возле урны.
В процессе разбирательства выяснилось, что 28-летний местный житель проник в храм через дверь запасного выхода. Он отжал ее топором, а затем запер изнутри.