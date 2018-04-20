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10:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

Житель Лаишево задержан при попытке ограбления храма Святителя Николая

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Житель Лаишево задержан при попытке ограбления храма, сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

Накануне вечером на пульт Росгвардии поступила информация о том, что в храме Святого Николая по улице Ленина сработала сигнализация. На месте группа ОВО не обнаружила следов взлома.

Тогда вместе с представителями объекта росгвардейцы вошли внутрь, где обнаружили мужчину, который пытался отверткой вскрыть урну для пожертвований. Он успел взломать пломбу, деньги валялись на полу возле урны.

В процессе разбирательства выяснилось, что 28-летний местный житель проник в храм через дверь запасного выхода. Он отжал ее топором, а затем запер изнутри.

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