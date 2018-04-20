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10:21 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани бывший полицейский обвиняется в получении взятки от браконьера

Бывшего полицейского обвиняют во взяточничестве, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СКР.

Источник: Аргументы и факты

В отношении бывшего командира судна полиции отделения ППС в речном порту Казани возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ, (получение взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следователей, полицейский в период 2017 года получал от браконьера 15 тыс. рублей за сокрытие его деятельности и информирование о проверках на Волге.

Уголовное дело направили в Вахитовский суд Казани.

Напомним, 25 апреля вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы в Татарстане.

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