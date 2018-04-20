В Волгоградской области два района все ещё остаются в зоне подтопления
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Здесь частично остаются подтопленными 3 населённых пункта, 60 придворовых территорий.
В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области в круглосуточном режиме работает межведомственный оперативный штаб. В муниципальных районах организована работа оперативных штабов, в каждом подтопленном населённом пункте ситуацию контролируют межведомственные оперативные группы.
Жителям, отказавшимся от отселения, организована доставка продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов и других необходимых средств. При необходимости проводится эвакуация крупного рогатого скота, домашних животных и птиц. Подразделениями МВД осуществляется охрана общественного порядка. Представителями Роспотребнадзора проводится мониторинг санитарной и эпидемиологической обстановки.
Группировка сил и средств в круглосуточном режиме продолжает работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию адресной помощи жителям пострадавших районов Волгоградской области. Проводится комплекс мероприятий по минимизации последствий паводка: по откачке воды из жилых домовладений и подворий, очистке придомовых территорий, оборудованию водоотводных траншей и вывозу мусора.
В зоне ЧС работают 345 человек, 102 единицы техники, из них 25 плавсредств, в том числе от МЧС 248 человек, 53 единицы техники, из них 17 плавсредств.