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10:28 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области два района все ещё остаются в зоне подтопления

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, по состоянию на 8 утра 20 апреля в зоне подтопления находятся 2 района — Иловлинский и Алексеевский.

Источник: РИАЦ

Здесь частично остаются подтопленными 3 населённых пункта, 60 придворовых территорий.

В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области в круглосуточном режиме работает межведомственный оперативный штаб. В муниципальных районах организована работа оперативных штабов, в каждом подтопленном населённом пункте ситуацию контролируют межведомственные оперативные группы.

Жителям, отказавшимся от отселения, организована доставка продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов и других необходимых средств. При необходимости проводится эвакуация крупного рогатого скота, домашних животных и птиц. Подразделениями МВД осуществляется охрана общественного порядка. Представителями Роспотребнадзора проводится мониторинг санитарной и эпидемиологической обстановки.

Группировка сил и средств в круглосуточном режиме продолжает работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию адресной помощи жителям пострадавших районов Волгоградской области. Проводится комплекс мероприятий по минимизации последствий паводка: по откачке воды из жилых домовладений и подворий, очистке придомовых территорий, оборудованию водоотводных траншей и вывозу мусора.

В зоне ЧС работают 345 человек, 102 единицы техники, из них 25 плавсредств, в том числе от МЧС 248 человек, 53 единицы техники, из них 17 плавсредств.

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