Иномарка сбила пенсионера на площади Свободы в Нижнем Новгороде

Пожилой мужчина серьезно пострадал под колесами иномарки в центре Нижнего Новгорода вечером в четверг, 19 апреля 2018 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла около 21:50 на площади Свободы. 23-летний водитель автомобиля «Мазда» со стажем четыре года сбил пешехода, переходившего в этот момент проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе пересечения с улицей Семашко.