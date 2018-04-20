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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Иномарка сбила пенсионера на площади Свободы в Нижнем Новгороде

ДТП произошло вечером 19 апреля 2018 года.

Пожилой мужчина серьезно пострадал под колесами иномарки в центре Нижнего Новгорода вечером в четверг, 19 апреля 2018 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла около 21:50 на площади Свободы. 23-летний водитель автомобиля «Мазда» со стажем четыре года сбил пешехода, переходившего в этот момент проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе пересечения с улицей Семашко.

В результате пешеход — мужчина в возрасте 61 года — получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Медики приняли решение о госпитализации пенсионера.

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