Иномарка сбила пенсионера на площади Свободы в Нижнем Новгороде
ДТП произошло вечером 19 апреля 2018 года.
ДТП произошло вечером 19 апреля 2018 года.
Пожилой мужчина серьезно пострадал под колесами иномарки в центре Нижнего Новгорода вечером в четверг, 19 апреля 2018 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и
Согласно информации, авария произошла около 21:50 на площади Свободы. 23-летний водитель автомобиля «Мазда» со стажем четыре года сбил пешехода, переходившего в этот момент проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе пересечения с улицей Семашко.
В результате пешеход — мужчина в возрасте 61 года — получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Медики приняли решение о госпитализации пенсионера.