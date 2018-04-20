В Ростове прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с пятью машинами
Прокуратура начала проверку после ДТП на Западном обходе
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Прокуратура начала проверку после ДТП на Западном обходе
Как писали Юга.ру, авария произошла 19 апреля, столкнулись большегруз, КамАЗ, пассажирский автобус и две легковые машины. Травмы получили 12 человек, один погиб.
«По поручению прокурора области организовано проведение проверки по факту