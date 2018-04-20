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11:00 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с пятью машинами

Прокуратура начала проверку после ДТП на Западном обходе Ростова-на-Дону.

Как писали Юга.ру, авария произошла 19 апреля, столкнулись большегруз, КамАЗ, пассажирский автобус и две легковые машины. Травмы получили 12 человек, один погиб.

«По поручению прокурора области организовано проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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