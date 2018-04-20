Полицейские объяснили, как работают карманники

Чтобы наглядно показать уральцам, как карманники воруют телефоны и деньги в автобусах, полицейские провели мероприятие. Сотрудники полиции смоделировали несколько ситуаций, в которых ворам удобно вытащить у пассажиров автобуса деньги или телефон.

— Весной карманники активизируются, так как люди сняли верхнюю одежду, и вытащить телефон или деньги из карманов стало проще для воров, — говорит старший инспектор местной полицейской службы, майор полиции Динара Абдулкаликова. — Мы призываем жителей быть осмотрительнее и внимательнее, так как карманники пользуются большим скоплением людей на остановках и в автобусах, чтобы украсть ценные вещи.