Полсотни организаторов подпольного игрового бизнеса предстанут перед судом
Новосибирская облпрокуратура направила в суд дело об организации незаконного игорного бизнеса, обвиняемыми по которому проходят почти полсотни человек.
Новосибирская облпрокуратура направила в суд дело об организации незаконного игорного бизнеса, обвиняемыми по которому проходят почти полсотни человек.
Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Дмитрий Лямкин. По версии следствия, обвиняемые с августа 2015 года по июль 2016 года организовали и руководили деятельностью четыре казино, расположенных в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах Новосибирска.
Деятельность игровых заведений курировали старшие администраторы, которые осуществляли общее руководство, давали указания о закрытии клубов в случае проведения проверок сотрудниками полиции.
В группу входили настройщики оборудования и крупье. «Все заведения были оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяли контролировать работу клубов с помощью мобильных телефонов. Для конспирации в игровых залах располагались муляжи системных блоков, а настоящие компьютеры, к которым подключались мониторы, а также серверы с игровым программами были спрятаны в скрытых местах», — рассказал представитель прокуратуры. Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском райсуде.
Константин Воронов