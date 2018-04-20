Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Что будет, если «закончились права»
Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро
В Китае создали машину для строительства небоскребов
«Хаббл» показал невероятную туманность (фото)
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Кубок Стэнли: Овечкин и Кузнецов принесли «Вашингтону» победу
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
На Землю упало нечто странное
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Полсотни организаторов подпольного игрового бизнеса предстанут перед судом

Новосибирская облпрокуратура направила в суд дело об организации незаконного игорного бизнеса, обвиняемыми по которому проходят почти полсотни человек.

Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Дмитрий Лямкин. По версии следствия, обвиняемые с августа 2015 года по июль 2016 года организовали и руководили деятельностью четыре казино, расположенных в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах Новосибирска.

Деятельность игровых заведений курировали старшие администраторы, которые осуществляли общее руководство, давали указания о закрытии клубов в случае проведения проверок сотрудниками полиции.

В группу входили настройщики оборудования и крупье. «Все заведения были оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяли контролировать работу клубов с помощью мобильных телефонов. Для конспирации в игровых залах располагались муляжи системных блоков, а настоящие компьютеры, к которым подключались мониторы, а также серверы с игровым программами были спрятаны в скрытых местах», — рассказал представитель прокуратуры. Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском райсуде.

Константин Воронов

Все новости региона
 К оплате труда добавят отдых
Facebook может повторить путь Telegram в России
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
СМИ: в российских самолетах появятся стоячие места
Схватка слоненка со львами попала на видео
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Поветкину присуждены $4,3 млн, замороженные после отмены боя
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь