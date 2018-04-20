Полсотни организаторов подпольного игрового бизнеса предстанут перед судом

Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Дмитрий Лямкин. По версии следствия, обвиняемые с августа 2015 года по июль 2016 года организовали и руководили деятельностью четыре казино, расположенных в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах Новосибирска.

В группу входили настройщики оборудования и крупье. «Все заведения были оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяли контролировать работу клубов с помощью мобильных телефонов. Для конспирации в игровых залах располагались муляжи системных блоков, а настоящие компьютеры, к которым подключались мониторы, а также серверы с игровым программами были спрятаны в скрытых местах», — рассказал представитель прокуратуры. Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском райсуде.



Константин Воронов