Полиция Башкирии задержала 19-летнюю девушку с крупной партией «соли»

В Белорецке полиция задержала 19-летнюю девушку. В рюкзаке молодой белоречанки оперативники нашли 3 грамма наркотика «соль», пакетик с остатками спайса и курительную трубку. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД по Белорецкому району.

Как рассказала задержанная, она сама употребляет спайс, а «соль» покупает у оптовика через интернет-магазин и раскладывает по тайникам.

В сотовом телефоне девушки полицейские нашли адреса 27 закладок, которые она уже успела сделать. Оперативники проехали по тайникам и обнаружили свертки с наркотиками. Вес найденного вещества составил около 10 грамм.