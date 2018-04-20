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10:53 (мск), источник: АиФ Уфа

Полиция Башкирии задержала 19-летнюю девушку с крупной партией «соли»

Также у молодой белоречанки нашли спайс и курительную трубку.

В Белорецке полиция задержала 19-летнюю девушку. В рюкзаке молодой белоречанки оперативники нашли 3 грамма наркотика «соль», пакетик с остатками спайса и курительную трубку. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД по Белорецкому району.

Как рассказала задержанная, она сама употребляет спайс, а «соль» покупает у оптовика через интернет-магазин и раскладывает по тайникам.

В сотовом телефоне девушки полицейские нашли адреса 27 закладок, которые она уже успела сделать. Оперативники проехали по тайникам и обнаружили свертки с наркотиками. Вес найденного вещества составил около 10 грамм.

Девушка признала свою вину и раскаялась. По фактам сбыта и покушения на сбыт наркотиков возбуждены два уголовных дела.

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