На Дону предпринимателей обвинили в незаконном получении субсидии
В Ростовской области предприниматели предстанут перед судом за незаконное получение субсидий в размере 500 тыс. рублей.
В Ростовской области предприниматели предстанут перед судом за незаконное получение субсидий в размере 500 тыс. рублей.
«Обвиняемые, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, решили незаконно получить субсидию, предоставляемую из средств областного бюджета начинающим предпринимателям в размере 300 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Для этих целей они подыскали человека, который имел опыт в оформлении документов для получения субсидий. После чего они изготовили и предоставили в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области фиктивную документацию, создающую видимость понесенных затрат на организацию собственного дела», — рассказали в областной прокуратуре.
Деньги были переведены на их расчетные счета в размере 500 тыс. рублей.
Обвиняемым по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ) грозит лишения свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом.