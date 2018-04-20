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17:20 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону предпринимателей обвинили в незаконном получении субсидии

В Ростовской области предприниматели предстанут перед судом за незаконное получение субсидий в размере 500 тыс. рублей.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

«Обвиняемые, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, решили незаконно получить субсидию, предоставляемую из средств областного бюджета начинающим предпринимателям в размере 300 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Для этих целей они подыскали человека, который имел опыт в оформлении документов для получения субсидий. После чего они изготовили и предоставили в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области фиктивную документацию, создающую видимость понесенных затрат на организацию собственного дела», — рассказали в областной прокуратуре.

Деньги были переведены на их расчетные счета в размере 500 тыс. рублей.

Обвиняемым по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ) грозит лишения свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом.

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