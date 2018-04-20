На Дону предпринимателей обвинили в незаконном получении субсидии

«Обвиняемые, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, решили незаконно получить субсидию, предоставляемую из средств областного бюджета начинающим предпринимателям в размере 300 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Для этих целей они подыскали человека, который имел опыт в оформлении документов для получения субсидий. После чего они изготовили и предоставили в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области фиктивную документацию, создающую видимость понесенных затрат на организацию собственного дела», — рассказали в областной прокуратуре.