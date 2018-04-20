Семь садовников-нелегалов нанял житель Арзамаса для ухода за розарием
Хозяину цветника грозит штраф до 35 тысяч рублей.
Хозяину цветника грозит штраф до 35 тысяч рублей.
Житель Арзамаса оштрафован за использование труда нелегальных мигрантов в частной теплице. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
В ходе проведения рейда правоохранители установили, что семеро мигрантов из стран ближнего зарубежья работали в частном розарии в Арзамасе незаконно. У них не было разрешения на работу или патента, действующего на территории РФ.
За нарушение миграционного законодательства каждый нелегальный работник заплатит штраф на сумму 2 тысячи рублей. Одного из
Сообщается, что он должен был покинуть пределы РФ еще в прошлом году по решению суда. В этот раз суд обязал его выплатить штраф 2,5 тысячи рублей с дальнейшим выдворением за пределы России.
Также сообщается, что за использование труда незаконных мигрантов, хозяину розария грозит штраф до 35 тысяч рублей.