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11:51 (мск), источник: Newsroom24.ru

Семь садовников-нелегалов нанял житель Арзамаса для ухода за розарием

Хозяину цветника грозит штраф до 35 тысяч рублей.

Житель Арзамаса оштрафован за использование труда нелегальных мигрантов в частной теплице. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

В ходе проведения рейда правоохранители установили, что семеро мигрантов из стран ближнего зарубежья работали в частном розарии в Арзамасе незаконно. У них не было разрешения на работу или патента, действующего на территории РФ.

За нарушение миграционного законодательства каждый нелегальный работник заплатит штраф на сумму 2 тысячи рублей. Одного из цветоводов-мигрантов поместили в спецприемник для иностранных граждан.

Сообщается, что он должен был покинуть пределы РФ еще в прошлом году по решению суда. В этот раз суд обязал его выплатить штраф 2,5 тысячи рублей с дальнейшим выдворением за пределы России.

Также сообщается, что за использование труда незаконных мигрантов, хозяину розария грозит штраф до 35 тысяч рублей.

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