Членов ОПГ задержали в Актюбинской области

«Сотрудниками УБН совместно с УБОП ДВД Актюбинской области ликвидирована деятельность организованной преступной группы, в составе 3-х человек, занимавшейся длительное время перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств в особо крупном размере на территории Актюбинской и Кызылординской областей», — сообщил директор государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.