Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро
Власти отреагировали на слова Трампа о схватке с русскими в Сирии
На Землю упало нечто странное
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Кубок Стэнли: Овечкин и Кузнецов принесли «Вашингтону» победу
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
На Землю упало нечто странное
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10:35 (мск), источник: Zakon.kz

Членов ОПГ задержали в Актюбинской области

От продажи наркотических средств преступной группой приобретались движимые и недвижимые имущества.

Источник: Zakon.kz
Читайте также
Полицейские объяснили, как работают карманники

В Актюбинской области задержаны члены ОПГ, промышлявшие наркотиками, передает Zakon.kz.

«Сотрудниками УБН совместно с УБОП ДВД Актюбинской области ликвидирована деятельность организованной преступной группы, в составе 3-х человек, занимавшейся длительное время перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств в особо крупном размере на территории Актюбинской и Кызылординской областей», — сообщил директор государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Сообщается, что от продажи наркотических средств преступной группой приобретались движимые и недвижимые имущества.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Видео предоставлено пресс-службой МВД РК.

Все новости региона
 Деньги и имущество Алма-ТВ арестованы
Мать выпавшей из окна студентки МГИМО обратилась к интернет-пользователям
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
СМИ: в российских самолетах появятся стоячие места
Схватка слоненка со львами попала на видео
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Поветкину присуждены $4,3 млн, замороженные после отмены боя
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь