Членов ОПГ задержали в Актюбинской области
От продажи наркотических средств преступной группой приобретались движимые и недвижимые имущества.
От продажи наркотических средств преступной группой приобретались движимые и недвижимые имущества.
В Актюбинской области задержаны члены ОПГ, промышлявшие наркотиками, передает Zakon.kz.
«Сотрудниками УБН совместно с УБОП ДВД Актюбинской области ликвидирована деятельность организованной преступной группы, в составе 3-х человек, занимавшейся длительное время перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств в особо крупном размере на территории Актюбинской и Кызылординской областей», — сообщил директор государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.
Сообщается, что от продажи наркотических средств преступной группой приобретались движимые и недвижимые имущества.
По данному факту проводится досудебное расследование.
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