Найдены пропавшие в Астане родители троих детей
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По данным ДВД Астаны, на момент пропажи родителей дети находились у близких родственников. Ранее в социальных сетях распространилась информация о пропаже родителей троих детей — Гульхан Терликбаевой и Исраилжана Идминова.
По сообщениям пользователей Instragram, оба родителя пропали 12 апреля 2018 года. Также отмечается что, 32-летняя женщина около 14.00 часов вышла из дома, отвела среднюю дочь в центр развития, но домой так и не вернулась. 31-летний мужчина якобы пропал в тот же день в 11.00. У супругов предположительно есть трое детей — годовалый ребенок и две девочки не старше семи лет.