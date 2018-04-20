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10:33 (мск), источник: Tengrinews

Найдены пропавшие в Астане родители троих детей

В пресс-службе ДВД Астаны сообщили, что пропавшие родители троих детей найдены, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено место нахождения без вести пропавших граждан. В настоящее время они доставлены для дачи пояснений в территориальное УВД. На поиски были привлечены силы и средства не только полиции Астаны, но областных департаментов внутренних дел города. Каждая информация, которая поступала в период поисков тщательно проверялась. В результате установлено место нахождения данных граждан. Они живы, здоровы», — сообщили в пресс-службе.

По данным ДВД Астаны, на момент пропажи родителей дети находились у близких родственников. Ранее в социальных сетях распространилась информация о пропаже родителей троих детей — Гульхан Терликбаевой и Исраилжана Идминова.

По сообщениям пользователей Instragram, оба родителя пропали 12 апреля 2018 года. Также отмечается что, 32-летняя женщина около 14.00 часов вышла из дома, отвела среднюю дочь в центр развития, но домой так и не вернулась. 31-летний мужчина якобы пропал в тот же день в 11.00. У супругов предположительно есть трое детей — годовалый ребенок и две девочки не старше семи лет.

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