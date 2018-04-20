Найдены пропавшие в Астане родители троих детей

Источник: Tengrinews

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«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено место нахождения без вести пропавших граждан. В настоящее время они доставлены для дачи пояснений в территориальное УВД. На поиски были привлечены силы и средства не только полиции Астаны, но областных департаментов внутренних дел города. Каждая информация, которая поступала в период поисков тщательно проверялась. В результате установлено место нахождения данных граждан. Они живы, здоровы», — сообщили в пресс-службе.

По данным ДВД Астаны, на момент пропажи родителей дети находились у близких родственников. Ранее в социальных сетях распространилась информация о пропаже родителей троих детей — Гульхан Терликбаевой и Исраилжана Идминова.