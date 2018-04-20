В Прикамье семь месяцев ищут пропавшую Марию Коновалову
Она вышла из поезда на станции Верещагино и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Она вышла из поезда на станции Верещагино и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Более семи месяцев нет никаких известий о Надежде Егоровне Коноваловой 1964 года рождения. 9 сентября женщина выехала из Москвы в Пермь на поезде «Москва-Чита», На следующий день она вышла из поезда на станции Верещагино и пропала, сообщает
Приметы женщины: рост 160−165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые,
Женщина была в ветровке черного цвета с зелеными вставками, джинсах синего цвета. На ногах были туфли черного цвета с квадратным каблуком.
Следственное управление обращается к гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить по телефонам:
Контактный телефон родственников: Иванцева Валентина Егоровна 8−922−338−78−87.