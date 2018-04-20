В Прикамье семь месяцев ищут пропавшую Марию Коновалову

Более семи месяцев нет никаких известий о Надежде Егоровне Коноваловой 1964 года рождения. 9 сентября женщина выехала из Москвы в Пермь на поезде «Москва-Чита», На следующий день она вышла из поезда на станции Верещагино и пропала, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.