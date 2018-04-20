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10:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье семь месяцев ищут пропавшую Марию Коновалову

Она вышла из поезда на станции Верещагино и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Более семи месяцев нет никаких известий о Надежде Егоровне Коноваловой 1964 года рождения. 9 сентября женщина выехала из Москвы в Пермь на поезде «Москва-Чита», На следующий день она вышла из поезда на станции Верещагино и пропала, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Приметы женщины: рост 160−165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, темно-русые, брови дугообразные, глаза зеленые, нос средний, подбородок вертикальный, уши овальные. Особые приметы: на левой руке имеется шрам 20 см.

Женщина была в ветровке черного цвета с зелеными вставками, джинсах синего цвета. На ногах были туфли черного цвета с квадратным каблуком.

Следственное управление обращается к гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить по телефонам: 8 (342) 249−54−55, 8−922−24−10−100 — отдел дежурных следователей следственного управления; 8 34 (254) 3−19−00, 3−13−41 (дежурная часть) — отдел полиции в Верещагино.

Контактный телефон родственников: Иванцева Валентина Егоровна 8−922−338−78−87.

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