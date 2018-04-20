В Омске хотят вынести приговор покойному судье Сергею Москаленко

Как полагает следствие, за деньги служитель Фемиды должен был освободить его от уголовной ответственности. Сейчас в живых уже нет ни самого судьи, который покончил жизнь самоубийством в январе прошлого года, ни Берга. Его застрелили в лесополосе в октябре 2015.