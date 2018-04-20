В Омске хотят вынести приговор покойному судье Сергею Москаленко
В Омске хотят вынести приговор покойному судье Сергею Москаленко. Его обвиняют в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от бизнесмена Виктора Берга.
В Омске хотят вынести приговор покойному судье Сергею Москаленко. Его обвиняют в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от бизнесмена Виктора Берга.
Как полагает следствие, за деньги служитель Фемиды должен был освободить его от уголовной ответственности. Сейчас в живых уже нет ни самого судьи, который покончил жизнь самоубийством в январе прошлого года, ни Берга. Его застрелили в лесополосе в октябре 2015.
Прокуратура попросила признать обвиняемого виновным. В то же время родственники Москаленко пытаются добиться его оправдания. Его покойного судью всё же признают виновным, уголовное дело закроют в связи с его смертью. Вынесение приговора ожидается в ближайшее время.