Под Уфой нашли тело пропавшего два месяца назад врача
Следком республики начал проверку.
Следком республики начал проверку.
В поле возле села Булгаково 20 апреля обнаружили тело мужчины, пропавшего более двух месяцев назад. Следователи начали проверку по данному факту, сообщает
Напомним, 38-летний врач Руслан Сайфуллин пропал вечером 17 февраля в Новобулгаково. Как рассказал друг Руслана, тогда мужчина вышел из местного гастронома и с тех пор его никто не видел. Родственники обратились с заявлением о его розыске.
Отмечено, что на теле мужчины нет видимых повреждений.
Сейчас назначена экспертиза для установления причины смерти. Обстоятельства случившегося устанавливаются.