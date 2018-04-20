Под Уфой нашли тело пропавшего два месяца назад врача

В поле возле села Булгаково 20 апреля обнаружили тело мужчины, пропавшего более двух месяцев назад. Следователи начали проверку по данному факту, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Напомним, 38-летний врач Руслан Сайфуллин пропал вечером 17 февраля в Новобулгаково. Как рассказал друг Руслана, тогда мужчина вышел из местного гастронома и с тех пор его никто не видел. Родственники обратились с заявлением о его розыске.