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10:58 (мск), источник: АиФ Уфа

Под Уфой нашли тело пропавшего два месяца назад врача

Следком республики начал проверку.

В поле возле села Булгаково 20 апреля обнаружили тело мужчины, пропавшего более двух месяцев назад. Следователи начали проверку по данному факту, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Напомним, 38-летний врач Руслан Сайфуллин пропал вечером 17 февраля в Новобулгаково. Как рассказал друг Руслана, тогда мужчина вышел из местного гастронома и с тех пор его никто не видел. Родственники обратились с заявлением о его розыске.

Отмечено, что на теле мужчины нет видимых повреждений.

Сейчас назначена экспертиза для установления причины смерти. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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