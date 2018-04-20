Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро
Власти отреагировали на слова Трампа о схватке с русскими в Сирии
Райффайзенбанк не работает по всей России
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
В Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк» в Сирии
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
"Оглушительный провал Пентагона": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
На Землю упало нечто странное
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане из-за аварийной плотины почти до конца месяца перекрыли участок трассы М-7

В Рыбнослободском районе Татарстана во время паводка одна из плотин пришла в аварийное состояние.

Источник: Комсомольская правда

Речь идет о сооружении около участка трассы М7 — Волга — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода — Верхний Тимерлек — с 0 по 4,5 километр. Из-за состояния плотины пришлось перекрыть этот отрезок дороги. Как сообщают в Минтрансе Татарстана, ограничение на движения транспорта там продлится вплоть до 28 апреля.

Пока же на плотине идут восстановительные работы, водителям для объезда предлагают использовать дороги М7 — Волга — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода — Юлсубино, М7 — Волга — Кутлу-Букаш — Кукеево — Ямашево и Ямашево — Верхний Тимерлек.

Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с ГИБДД, также добавляют в татарстанском ведомстве.

Все новости региона
 Заполненные мешки для трупов бросили возле больницы в Челябинске
Мария Захарова: Нацисты переняли идею концлагерей у англичан
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
ЦБ оценил влияние апрельских санкций США на экономику России
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
Назван способ избежать смерти от инфаркта
СМИ: в российских самолетах появятся стоячие места
Схватка слоненка со львами попала на видео
Поветкину присуждены $4,3 млн, замороженные после отмены боя
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь