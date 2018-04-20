В Татарстане из-за аварийной плотины почти до конца месяца перекрыли участок трассы М-7
В Рыбнослободском районе Татарстана во время паводка одна из плотин пришла в аварийное состояние.
В Рыбнослободском районе Татарстана во время паводка одна из плотин пришла в аварийное состояние.
Речь идет о сооружении около участка трассы М7 — Волга — Кутлу-
Пока же на плотине идут восстановительные работы, водителям для объезда предлагают использовать дороги М7 — Волга — Кутлу-
Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с ГИБДД, также добавляют в татарстанском ведомстве.