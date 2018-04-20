В Татарстане из-за аварийной плотины почти до конца месяца перекрыли участок трассы М-7

Речь идет о сооружении около участка трассы М7 — Волга — Кутлу- Букаш — Рыбная Слобода — Верхний Тимерлек — с 0 по 4,5 километр. Из-за состояния плотины пришлось перекрыть этот отрезок дороги. Как сообщают в Минтрансе Татарстана, ограничение на движения транспорта там продлится вплоть до 28 апреля.