Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в час ночи 19 апреля на Московском шоссе. Нетрезвый мужчина 1996 г.р., управляя без водительских прав автомобилем «ВАЗ-2107», не выбрал безопасную дистанцию и протаранил «Дэу Нексия».

В результате происшествия сам виновник ДТП и его пассажир, мужчина 1995 г. р. были доставлены в больницу с ушибами и ссадинами. В госпитализации они не нуждались.