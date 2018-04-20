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11:52 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Канавинском районе

Пострадали два человека.

Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в час ночи 19 апреля на Московском шоссе. Нетрезвый мужчина 1996 г.р., управляя без водительских прав автомобилем «ВАЗ-2107», не выбрал безопасную дистанцию и протаранил «Дэу Нексия».

В результате происшествия сам виновник ДТП и его пассажир, мужчина 1995 г. р. были доставлены в больницу с ушибами и ссадинами. В госпитализации они не нуждались.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель «Жигулей» врезался в «КамАЗ» в Сормовском районе областного центра.

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