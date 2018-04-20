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10:57 (мск), источник: Губерния онлайн

Зарплатные долги «Хабаровского мостоотряда» привели к уголовному делу

Своих денег ждут 214 работников.

Источник: РИА "Новости"

В краевой столице следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты более 12 млн рублей сотрудникам ООО «Хабаровский мостоотряд». Руководство накопило долги по зарплате перед 214 подчиненными, сообщает портал «Губерния».

Проверку на предприятии провела прокуратура Железнодорожного района. Выяснилось, что зарплату и расчет при увольнении не перечисляли в течение трех месяцев — с январь по март 2018 года.

«Прокуратура района в интересах работников предприятия направила в мировой суд 170 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. Сейчас 105 заявлений рассмотрены и удовлетворены. Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства», — рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска Елена Проскурина.

Материалы проверки прокуроры направили в районный следственный отдел.

«20 апреля 2018 года следственным отделом по Железнодорожному району Хабаровска следственного управления СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 УК РФ — «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев «», — отметила Елена Проскурина.

Собеседница добавила, что наказанием по этой статье может стать штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, проблемы «Хабаровского мостоотряда» недавно обсуждали в мэрии города. Тогда речь шла о зарплатном долге в 7 млн рублей.

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Зарплатные долги «Хабаровского мостоотряда» привели к уголовному делу
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