Челябинский подрывник сорвался с высоты на цементном заводе в Красноярске

В Красноярске во время подрывных работ погиб челябинский сотрудник цеметного завода. По информации краевого СК, инцидент произошел во время демонтажа дымовой трубы. После первого взрыва не обрушилась верхняя часть 45-метровой конструкции. Мужчина, вопреки технике безопасности, забрался по внешней лестнице наверх, чтобы проверить состояние сооружения, и в этот момент кладка начала разрушаться у него под ногами. Не удержавшись, челябинец сорвался и рухнул на землю. Мужчина скончался на месте происшествия из-за полученных травм.