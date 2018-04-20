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11:04 (мск), источник: УралПолит.ру

Челябинский подрывник сорвался с высоты на цементном заводе в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 20 апреля, УралПолит.Ru. Краевой следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели южноуральца.

В Красноярске во время подрывных работ погиб челябинский сотрудник цеметного завода. По информации краевого СК, инцидент произошел во время демонтажа дымовой трубы. После первого взрыва не обрушилась верхняя часть 45-метровой конструкции. Мужчина, вопреки технике безопасности, забрался по внешней лестнице наверх, чтобы проверить состояние сооружения, и в этот момент кладка начала разрушаться у него под ногами. Не удержавшись, челябинец сорвался и рухнул на землю. Мужчина скончался на месте происшествия из-за полученных травм.

По уточнениям представителей ведомства, сотрудники следственного управления восстанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки виновных привлекут к ответственности.

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