В Калининграде сбили 10-летнего велосипедиста
В областном центре под колесами авто пострадал 10-летний мальчик. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщил источник в экстренных службах области.
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В областном центре под колесами авто пострадал 10-летний мальчик. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщил источник в экстренных службах области.
Авария произошла в 17.15 в четверг на ул. Артиллерийской во дворе дома № 44.
Ребенок катался на велосипеде и его сбил легковой автомобиль.
Ребенок получил ушибы головы, бедра и левой голени. Ему было назначено амбулаторное лечение.