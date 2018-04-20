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11:45 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде сбили 10-летнего велосипедиста

В областном центре под колесами авто пострадал 10-летний мальчик. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщил источник в экстренных службах области.

Авария произошла в 17.15 в четверг на ул. Артиллерийской во дворе дома № 44.

Ребенок катался на велосипеде и его сбил легковой автомобиль.

Ребенок получил ушибы головы, бедра и левой голени. Ему было назначено амбулаторное лечение.

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