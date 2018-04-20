Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
48-летняя Вайс и 50-летний Крейг готовятся к рождению первенца
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Угроза разорения: эксперты США испугались запрета полетов над РФ
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
В деле вдовы Евстигнеева поставлена точка – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Данила Козловский о Романе Абрамовиче, настоящих леди и хейтерах
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
17:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде пошли под суд два наркокурьера-иностранца

Двое жителей ближнего зарубежья предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков, совершенный через интернет организованной группой. У наркодилеров изъяли около килограмма зелья.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, с декабря 2016 по май 2017 года один из задержанных возил из Москвы и Московской области наркотики, а второй фасовал их на мелкие партии и продавал через интернет.

В мае преступную группу задержали. В переднем бампере иномарки, на которой ехали наркоторговцы, был оборудован тайник. Общая масса изъятого зелья составила около килограмма.

Наркотики были изъяты, подозреваемые задержаны. По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Вину в содеянном признали оба мужчины. Сейчас оно находится на рассмотрении в Ворошиловском районном суде. Приговора задержанные ждут в следственном изоляторе.

Все новости региона
 Федор Конюхов полетит к космосу на самом большом в мире воздушном шаре
«Маршрут болельщика»: Едем автомобилем из Москвы в Ростов-на-Дону
«Газпром» обратился в арбитраж для разрыва контрактов с Киевом
ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга доверия к Владимиру Путину
Госпошлину за выдачу загранпаспорта увеличат до 5 тысяч рублей
Турция забрала свой золотой запас из США
Новак ответил Трампу по поводу «завышения цен на нефть»
Родинка-татуировка поможет диагностировать рак на ранних стадиях
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь