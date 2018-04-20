В Волгограде пошли под суд два наркокурьера-иностранца

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, с декабря 2016 по май 2017 года один из задержанных возил из Москвы и Московской области наркотики, а второй фасовал их на мелкие партии и продавал через интернет.

В мае преступную группу задержали. В переднем бампере иномарки, на которой ехали наркоторговцы, был оборудован тайник. Общая масса изъятого зелья составила около килограмма.