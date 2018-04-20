В Волгограде пошли под суд два наркокурьера-иностранца
Двое жителей ближнего зарубежья предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков, совершенный через интернет организованной группой. У наркодилеров изъяли около килограмма зелья.
Двое жителей ближнего зарубежья предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков, совершенный через интернет организованной группой. У наркодилеров изъяли около килограмма зелья.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В мае преступную группу задержали. В переднем бампере иномарки, на которой ехали наркоторговцы, был оборудован тайник. Общая масса изъятого зелья составила около килограмма.
Наркотики были изъяты, подозреваемые задержаны. По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Вину в содеянном признали оба мужчины. Сейчас оно находится на рассмотрении в Ворошиловском районном суде. Приговора задержанные ждут в следственном изоляторе.