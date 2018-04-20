В Калининградской области увеличилось количество краж и мошенничеств

При этом, раскрываемость причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, и других особо тяжких преступлений против личности в Калининградской области за первые три месяца 2018 года составила 100%. Возросла эффективность расследования грабежей и угонов. При этом количество этих видов преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось: грабежей на 24 процента, разбоев на 5 процентов, а угонов — более чем наполовину.