В Калининградской области увеличилось количество краж и мошенничеств
В Калининградской области увеличилось количество совершенных краж и мошенничеств. Об этом на совещании по итогам
В Калининградской области увеличилось количество совершенных краж и мошенничеств. Об этом на совещании по итогам
— Руководителям служб и подразделений поставлена задача усилить профилактику хищений у граждан денег, совершаемых с использованием информационных технологий, — отметили в
При этом, раскрываемость причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, и других особо тяжких преступлений против личности в Калининградской области за первые три месяца 2018 года составила 100%. Возросла эффективность расследования грабежей и угонов. При этом количество этих видов преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось: грабежей на 24 процента, разбоев на 5 процентов, а угонов — более чем наполовину.