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13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининградской области увеличилось количество краж и мошенничеств

В Калининградской области увеличилось количество совершенных краж и мошенничеств. Об этом на совещании по итогам оперативно-служебной полиции за первый квартал 2018 года рассказал начальник УМВД Игорь Илларионов.

Источник: Комсомольская правда

— Руководителям служб и подразделений поставлена задача усилить профилактику хищений у граждан денег, совершаемых с использованием информационных технологий, — отметили в пресс-службе УМВД.

При этом, раскрываемость причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, и других особо тяжких преступлений против личности в Калининградской области за первые три месяца 2018 года составила 100%. Возросла эффективность расследования грабежей и угонов. При этом количество этих видов преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось: грабежей на 24 процента, разбоев на 5 процентов, а угонов — более чем наполовину.

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