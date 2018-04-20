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11:41 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Стерлитамаке изберет меру пресечения подростку, устроившему поножовщину в школе

Уфа. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Стерлитамакский городской суд в пятницу рассмотрит ходатайство следственных органов об аресте учащегося школы № 1 в Стерлитамаке, ранившего ножом одноклассницу и педагога и устроившего пожар в учебном кабинете, сообщила агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе Верховного суда РБ.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание (суда, на котором оно будут рассмотрено — ИФ) сейчас уже начинается», — сказал сотрудник пресс-службы.

Будет ли нападавший присутствовать на заседании, собеседник агентства уточнить не смог.

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В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и учитель были госпитализированы.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания республики Николай Никитин, сильнее всего пострадала учительница.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактики.

Подросток, напавший на школьников в Башкирии, учился в коррекционном классе
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18 апреля© Ньюстюб
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